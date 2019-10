Mahmood paparazzato con un ragazzo, ma i due hanno una brutta sorpresa

I paparazzi continuano a seguire Mahmood e questa volta l’hanno beccato in compagnia di un ragazzo a Milano in zona Montenapoleone. I due erano in scooter e stando a quello che riporta il settimanale Chi, il cantante e il suo amico sarebbero stati multati per aver parcheggiato in divieto di sosta.

“Mahmood che sta bissando il successo di ‘Soldi’ con il singolo ‘Barrio’, brano moderno e orecchiabile, è in giro con un amico in via Montenapoleone. Eccoli nella zona dello shopping di lusso, il famoso quadrilatero della moda. I due si muovono in scooter e i fotografi ci segnalano che hanno preso una multa per divieto di sosta. Ma ciò non toglie loro il sorriso”.

In effetti la multa non gli ha rovinato la giornata, visto che i due sono risaliti sullo scooter con il sorriso.

Gossip a parte, ieri sera Mahmood ha portato la sua musica al Parlamento Europeo a Strasburgo all’interno dell’evento friends of music.

“Spero di rappresentare, nel mio piccolo, giovani come me che intendono metterci la faccia e interessarsi a problemi politici, come quello del clima, che mi sta molto a cuore. Sono molto felice di essere qui a dare un piccolo contributo. Non so se qualche cantante italiano della mia età sia mai venuto qui a dare un contributo al parlamento. Spero di tornare fra due settimane a casa mia con un bagaglio culturale bello gonfio. Un consiglio ai giovani artisti? on porsi mai dei limiti. Perché negli anni precedenti io me ne sono posti parecchi.”

«Spero di rappresentare, nel mio piccolo, giovani come me che vogliono metterci la faccia e interessarsi a problemi politici, come quello del clima, che mi sta molto a cuore» Mahmood durante l’intervista al Parlamento Europeo di ieri pic.twitter.com/hqTch0SZ8k — Cercami nel Nilo 🌈 Massy (@MassyScalinci) October 23, 2019



Fonte: Chi