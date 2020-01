Mahmood, Rapide: ecco il nuovo video

E’ finalmente online Rapide, il nuovo video di Mahmood che a distanza di un anno dalla vittoria al Festival di Sanremo ci ha regalato l’ennesima HIT.

Dopo Soldi, Calipso e Barrio, ecco Rapide: Mahmood non sta sbagliando un colpo da 12 mesi a questa parte.

Successo più che meritato.



Mahmood | Rapide | Testo

Puoi stare ore a chiedermi

di non andare fuori dal Love

o forse era un altro locale

sono un po’ strano

ti amo solo quando veniamo

Quindi perché mi sputtani in giro dimmi

cazzone sai di me

ora vado a divertirmi è una cosa comune

dormire con altre persone

Forse non ci sarò

il venerdì a Loreto se chiami non risponderò

mi ami dimmi di no

tra dire e far ridere ti prego non dire no

ora che non ho niente mi difenderò

dalla fiducia che non avevo e non ho

Dimmi cosa c’è

le vedo scendere

sono rapide

chiuse nell’iride

che scalerò, scalerò, scalerai, scalerò

come non lo so

dimmi te perché

mi hai fatto scendere da una Mercedes

prendere un treno per che ne so

questa notte mi perdonerò

nelle tue rapide non cadrò

Cosa farai

se alle spalle lascerai Milano

chi prenderà

la stanza bianca

al primo piano

non ci pensare

il ricordo è peggio dell’Ade