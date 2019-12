Mahmood risponde all’attacco di un hater e lo zittisce

Qualche giorno fa Mahmood ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui sfoggia dei bei baffetti: “Sì, sono io con sta faccia da mulatto“. La foto è stata commentata da Emma Marrone, Elodie, Noemi, Mose e Virginio e tra i tanti complimenti dei vip e dei fan c’è anche una frecciatina di un hater: “ma ai litigato con il barbiere e ti a dato uno schiaffo con il pettine“.

Il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo ha notato il commento ed ha risposto in modo perfetto. Il cantante ha consigliato al suo hater di far pace con la lingua italiana: “No bro, sei tu che devi fare pace con l’italiano. Tvb”.





Come asfaltare con classe, a tutorial by Mahmood pic.twitter.com/oANb7Nkukt — mari (@amaricord) December 6, 2019

Mahmood: non solo hater.

Se c’è chi ha preso in giro il cantante di Soldi per il suo look, in passato due manzi famosi gli hanno riservato parole molto più carine. L’attore di film per adulti Tim Kruger (non fingete di non conoscerlo) ha pubblicato nelle sue stories una foto di Alessandro, scrivendo “so cute“.

Mentre il mese scorso Ricky Martin si è congratulato con l’italiano per la sua nomination agli MTV European Music Awards.

Ricky Martin che si congratula con Mahmood per il Best Italian Act

STO URLANDO pic.twitter.com/oo4d1rGjow — mari (@amaricord) November 3, 2019

