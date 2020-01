Perché Mahmood non è stato invitato a Sanremo 2020? Risponde Amadeus e spiazza tutti

Una volta annunciati gli ospiti di questo Sanremo 2020 in molti hanno storto il naso per l’assenza di Mahmood (visto il suo successo internazionale negli ultimi 12 mesi). La polemica si è gonfiata quando in radio Amadeus ha dichiarato che vorrebbe Ultimo come ospite del suo Festival.

“Ultimo mi piace molto. Lo vorrei davvero tanto con noi. Lui ci farebbe un grande regalo, siamo vicini a concretizzare la cosa. Anche Zucchero potrebbe venire una sera”.

Per questo motivo il giornalista Andrea Conti ha chiesto ad Amadeus come mai non ha pensato di invitare Mahmood. Il conduttore ha risposto con un “Perché no?” ed ha anche aggiunto che il cantante di Rapide potrebbe arrivare all’Ariston.

“Infine Amadeus a FqMagazine confessa che in un Festival imprevedibile c’è la possibilità che Mahmood possa aprire il Festival”.

Sentiremo Rapide al Festival?

AMADEUS HA DETTO CHE C’È LA POSSIBILITÀ CHE MAHMOOD APRA IL FESTIVAL DI #SANREMO2020 — diodato is my daddy 🇮🇹 (@ohyeahyeahfire) January 17, 2020

#Salmo potrebbe non essere più tra gli ospiti della prima serata. Così ho chiesto ad #Amadeus perché non invitare ad aprire #Sanremo2020 il vincitore del 2019, ossia #Mahmood. Potrebbe diventare prassi per gli anni successivi. Ecco cosa ci ha risposto… https://t.co/YE6F4soZKI — Andrea Conti (@IlContiAndrea) January 17, 2020

Intanto Mahmood provoca…