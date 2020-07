Mahmood, Sfera Ebbasta e Feid: Dorado, ecco il video ufficiale

Mahmood ha pubblicato oggi il video del suo nuovo singolo Dorado, in collaborazione con Sfera Ebbasta e Feid.

Ennesima conferma del suo stile a distanza di poche settimane da Moonlight Popolare con Massimo Pericolo.

Non vedo l’ora di vederlo in tour.

Mahmood, Sfera Ebbasta, Feid | Dorado | Testo

Dorado, dorado

Dorado, dorado, dorado

Nelle tasche avevo nada

Ero cool non ero Prada

Camminando per la strada stringevo un rosario

Viaggiando lontano da qui

Fuori bevo su una scala

Dentro casa canto lana

Nefertiti e la collana

Che porto da quando sognavo una vita così

Sueno un Ferrari dorado

Perso qui nel mezzo del Cairo

Nel deserto ballerò il Fado

Apietalo, prendelo

Se sto mondo fosse un mercato

Io sarei l’anello più caro

Dormo in un furgone blindato (Dorado)

Io sono qui, brillava già

Sotto la sabbia (Dorado)

Di Casablanca (Dorado)

Gli occhi di mamma (Dorado)

Dorado

Rolex dorado, chica, te quiero

Niño del barrio, hasta luego

Siamo pieni d’oro

Tasche piene di euro

Questi pieni d’odio non mi spengono il fuego

Oh no, dicono il dinero non è todo

Mi piace lei perché ha il culo sodo

La potrei portare ad El Dorado

Andare dritti al Sodo, ok (Dorado, Dorado)