Mahmood si esibisce con due brani a The Voice Polonia – la reazione del pubblico

Periodo d’oro per Mahmood, dopo la vittoria a Sanremo Giovani e al Festival di Sanremo, il cantante milanese è arrivato secondo all’Eurovision Song Contest 2019. Alla faccia di chi diceva che Soldi non avrebbe dovuto vincere il Festival, la canzone è diventata una hit in Italia ed ha oltrepassato i nostri confini arrivando in diversi paesi europei. Per questo motivo Mahmood è partito in tour ed ha fatto alcune date in Inghilterra, Germania, Svizzera, Belgio, Spagna, Francia e Lussemburgo.

Ma non è finita qui, perché Alessandro ieri sera si è esibito a The Voice Polonia con Soldi e anche Barrio. A giudicare dalla reazione dei social, il vincitore di Sanremo ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori polacchi.

Orgoglio italiano.

Mahmood canta Soldi e Barrio a The Voice Poland.

Mahmood si esibisce con Barrio a The Voice Polonia 🔥🔥#Mahmood pic.twitter.com/Dw4i1idX1Q — 𝓜 // BARRIO ☁️ (@D1MENTICA) November 30, 2019

I tweet dei fan polacchi.

mahmood w finale the voice to najlepsze co się w tej edycji zdarzyło pic.twitter.com/E4jUwLV3G3 — 🌸🌸🌸 (@blue_velveet) November 28, 2019

HALKO DZIŚ MAHMOOD W #thevoiceofpoland TO NIE SĄ ĆWICZENIA TO SIĘ DZIEJE NAPRAWDĘ pic.twitter.com/fMYaho7Pa5 — c o r a l i n e (@hardtimesisnow) November 30, 2019