Malena svela perché si sente vicina alla comunità LGBT, poi svela aneddoti su L’Isola dei Famosi e Rocco Siffredi

Malena recentemente è stata intervistata su Twitch nel programma Salotto Quarantena e fra una domanda e l’altra ha svelato come mai si sente così vicina alla comunità LGBT.

“Quando ho iniziato questa carriera la prima telefonata che ho ricevuto è stata quella di un mio amico omosessuale che mi ha detto ‘Adesso puoi capire come ci si sente’. Io non ho capito e così mi ha spiegato ‘Ora sai come ci si sente ad essere giudicati’. Sì, è vero. Sono due cose completamente diverse dall’esterno, l’essere gay con l’essere p*rnoattrice, però hanno delle similitudini perché riguarda l’ambito sessuale. Io sono bisessuale e penso che tutti lo siamo di natura, poi c’è chi questo aspetto lo mette fuori e chi no, però ormai sono convinta che si nasca così. Per questo motivo sono vicina al mondo LGBT”.