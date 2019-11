Malena e Martina Smeraldi: i dettagli del loro video insieme a Rocco Siffredi

Malena e Martina Smeraldi qualche settimana sono state ospiti da Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso per parlare del loro nuovo progetto insieme, un super film diretto da Rocco Siffredi girato all’interno della sua accademia.

Malena era stata molto generica sul film con Martina Smeraldi:

“Ho il compito di portarla in questo meraviglioso mondo, faremo un film insieme dove io l’accompagnerò in un crescendo di trasgressioni e perversioni estreme. Lo faremo insieme. La battezzo, sarà tutta mia. Per la regia di Rocco Siffredi. Lo faremo a Bologna con una mega gang con tutti i miei fans”.