Malena tira una frecciatina a Paolina

In questi giorni su Instagram – a causa anche della quarantena forzata – stanno girando numerosi video estrapolati dalle dirette di una certa Paolina (al secolo Paola Saulino), in cui parla di sesso con una tale spontaneità ed ironia che sono diventati virali.

Da Dagospia a Trash Italiano, i video di Paolina ora sono letteralmente ovunque e sembrerebbero essere arrivati anche a Malena, che – intervistata da Alessandro Ferrucci per Il Fatto Quotidiano – le ha lanciato una frecciatina pur senza mai nominarla.

“Quarantena? Sono in Puglia con mia madre, ed è un dato positivo, non accadeva da anni. Mi sento come ai tempi della scuola. […] I ragazzi non si placano: sto lavorando molto sul web e gli adulti stanno scoprendo il sesso virtuale, è il mio smart working. A casa c’è sempre mia madre, ma ho i miei spazi e poi ho 37 anni, non sono una bambina. Più che altro mi domando: ma gli uomini che si collegano, non hanno le mogli nell’altra stanza?”.