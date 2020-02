Malgioglio attacca Elettra Lamborghini: “Lei sembrava a La Corrida. Achille Lauro top, però mi ha copiato”

Quello che si è appena concluso è stato un Festival di Sanremo ricco anche di trash e momenti leggeri. Diversi artisti hanno portato un po’ di colore sul palco dell’Ariston e tra questi c’è sicuramente Elettra Lamborghini, che ha shakerato il suo pem pem su uno dei palchi più importanti d’Italia. La performance della bella ereditiera però non è piaciuta a Cristiano Malgioglio.

Intervistato da Adnkronos, Malgy ha detto che Elettra sembrava fosse a La Corrida.

Cristiano ha apprezzato Achille Lauro, anche se ha sottolineato che non ha inventato nulla con i suoi look particolari.

“Elodie è senz’altro l’interprete più internazionale, perfetta per l’Eurovsion, aveva anche un look divino creato da Donatella Versace, peccato per l’interpretazione, in cui ha imitato troppo Mahmood.

Achille Lauro? Mi è piaciuto moltissimo, geniale e divertente nei suoi travestimenti, ma non l’ha inventato lui -specifica Malgioglio- fa quello che già facevo io e ho fatto prima di lui in tv tante volte, non ultimo al ‘Grande Fratello’, o da Barbara D’Urso”.