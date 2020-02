Malgioglio furioso si rifiuta di entrare nello studio di Chiambretti: “Sono venuto dietro le quinte per non pagare la multa di Mediaset” (VIDEO)

La scorsa settimana a La Repubblica delle Donne, il produttore Arturo Artom ha definito Morgan un ‘genio’ e Cristiano Malgioglio ha dato di matto.

“Lei che definisce Morgan un genio a mio avviso dovrebbe vergognarsi. Mi dice una canzone di Morgan che noi ci ricordiamo? Ma genio di che cosa? Ma scherziamo? Tenco si sta rivoltando nella tomba.Lui non è assolutamente un genio, ragazzi non diciamo cavolate”.

Morgan a Live Non è la d’Urso ha saputo dell’attacco del collega ed ha risposto per le rime: “Lui è la rappresentazione dell’ignoranza. Ha detto cose proprio ignoranti. Io comunque non mi ritengo un genio. Malgioglio è un poveretto“.

Morgan, a distanza, risponde a Cristiano Malgioglio… non risparmia una bella stoccata finale. #CR4LaRepubblicaDelleDonne pic.twitter.com/rsDnzPeIXJ — #CR4 La Repubblica delle Donne (@PC_Chiambretti) February 26, 2020

Ieri sera Piero Chiambretti ha parlato dello scontro a distanza tra Cristiano e Morgan, ma Malgy non si è presentato in studio per discuterne.

“Mi dicono, l’assistente di studio, che Malgioglio è arrivato a Mediaset. Pare però che non voglia entrare in studio. Mi chiedo se qualcuno può convincerlo ad entrare”.

Il cantautore si è rifiutato di entrare in scena e il conduttore è stato costretto ad andare dietro le quinte, dove ha trovato un Malgioglio arrabbiatissimo.

“Ma che problemi avete? Io sono venuto qui perché ho un contratto con Mediaset. Se io non vengo io ho una grande multa. Non voglio mica pagarla. Perché devo entrare in studio a parlare di Morgan? Ma che me ne frega? Io sono un poveretto? Io allora sono un poveretto intelligente, non come lui. Lei ha uno dei programmi più belli, ma lei si deve vergognare che tratta ancora questa storia di Morgan. […] Mi deve lasciar parlare Chiambretti! Lo deve capire, cavolo! Faccia come la Toffanin che lascia parlare le persone. Io comunque posso querelare Morgan, ma non lo faccio”.

Impossibile non amare Cristiano, vero re del trash televisivo.

@InfoMalgioglio che non vuole entrare da Chiambretti ma si presenta a Mediaset solo per non pagare la multa ✈️🔥😂 #CR4 pic.twitter.com/FQhvSaMaWK — Nico Insalata (@nicoinsalata) February 27, 2020

Cristiano Malgioglio vs Piero Chiambretti: il video completo.