Malgioglio contro Gaga e Madonna: “Due cretine, devono vergognarsi. Traditrici”

Il mese scorso Cristiano Malgioglio si è scagliato contro Madonna e Lady Gaga perché secondo lui non hanno espresso solidarietà all’Italia in un momento così difficile per il nostro paese. Il cantautore a ha scritto un tweet contro le due regine del pop.

“Nessuna solidarietà per il nostro Paese da parte di Madonna e Lady Gaga e di molti altri artisti di origine italiana, per quello che sta causando il CoronaVirus. Complimenti. Sensibilità zero”.

Malgy in un’intervista a Nuovo è tornato a criticare la Ciccone e la Germanotta: “Sono di origini italiane e devono vergognarsi di non aver inviato subito messaggi di solidarietà all’Italia. Traditrici. Madonna era preoccupata di non poter fare il suo show a Parigi invece di mandare messaggi di solidarietà. Da lei non me l’aspettavo”.

L’ultimo attacco è arrivato sulle pagine di Novella 2000, Cristiano infatti è tornato a bacchettare le due popstar americane.