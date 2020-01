Malgioglio lancia una frecciatina velenosa agli opinionisti del GF Vip 4

Queen Malgy ha colpito ancora. Ieri sera durante la diretta della prima puntata del Grande Fratello Vip 4 Cristiano Malgioglio ha ringraziato i fan che l’avrebbero voluto a fianco di Alfonso Signorini.

Ma non è finita qui, perché a metà puntata Cristiano è tornato all’attacco ed ha lanciato una frecciatina a Wanda Nara e Pupo.

In effetti basta fare un giro sui social per vedere che gli opinionisti sono considerati l’elemento più debole di questo GF Vip 4.

Voi b!tches che ne pensate di Wanda e Pupo?

Sulla prima puntata. Il cast promette benissimo, hanno tutti gli ingredienti per il reality perfetto. Speriamo non deludano. Alfonso ha superato le mie aspettative, mi è piaciuto. Gli opinionisti da rivedere, pupo si è ripreso sul FINALE. VOTO COMPLESSIVO 8. #GFVip

Giudizio finale: il cast promette benissimo, prima puntata un po’ moscia ma è abbastanza normale visto che non ci sono dinamiche (o Cristiano Malgioglio). Opinionisti meh, Alfonso per me non male al suo debutto. E ora appuntamento con il live #GFvip

— [Righetto] (@Ri_Ghetto) January 9, 2020