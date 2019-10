Malgioglio parla di Barbara d’Urso, Mara Venier e Simona Ventura, poi annuncia il suo nuovo singolo

Cristinao Malgioglio sta per fare il suo comeback dopo il successo di Dolceamaro remix. Il re indiscusso del GF Vip ha rivelato a Valerio Palmeri di Chi che ha registrato un nuovo brano, ma ha aggiunto che è ancora indeciso sul titolo da dare alla canzone.

“Il titolo? Sono indeciso fra Poquito poquito e Notte perfetta, lei cosa dice? Perché è un brano in italiano, spagnolo e inglese, è un brano che parte da Cuba, da questo autore famosissimo che ha scritto la musica perché è un mio grande fan e io ci ho messo le parole”.

Come mai sono tornato a cantare? È stato il mio grande tormento perché ascoltavo canzoni brutte e voci orrende che riuscivano a entrare nelle radio e uno come me, invece, veniva considerato vecchio dai discografici che preferivano sfruttare i ragazzi dei talent. Qualche anno fa sono andato da Lorenzo Suraci (patron di Rtl 102.5 e dell’etichetta discografica Baraonda, ndr) e gli ho fatto sentire Mi sono innamorato di tuo marito. Da lì è ricominciato tutto, per questo lo devo ringraziare».