Maluma in intimo per Calvin Klein – foto e video ufficiali

Maluma baby in intimo per Calvin Klein è tutto ciò che c’è di buono e giusto in questo mondo.

Il cantante (bono come il pane) è infatti uno dei nuovi testimonial del marchio e proprio oggi sono state pubblicate alcune foto promozionali ed anche un paio di video.

E se Intimissimi Uomo ha chiamato a rapporto i bellissimi della televisione nostrana (da Andrea Cerioli a Fabio Colloricchio, passando per Mattia Marciano fino a Paolo Crivellin), Calvin Klein ha optato per Maluma, Justin Bieber e Lil Nas X.