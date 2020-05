Maluma mostra la sua casa ed è davvero lussuosa: “Qua è dove passo la quarantena”

Maluma in collaborazione con Architectural Digest ha realizzato un mega tour virtuale della sua casa in Colombia, anche se chiamarla casa è davvero riduttivo.

Beh, ci credo.

La casa ha enormi muri a vetro per vedere la campagna di Medellin da cui entra moltissima luce naturale. “Qua c’è verde a 360 gradi” ha detto uscito in giardino, dove ha una piscina ed un idromassaggio.

Il ‘feticismo’ del prepararsi il caffè da solo è forse dovuto al fatto che tutte le tazze per fare la colazione hanno sopra delle stampe: c’è sua sorella, il suo primo cane, la lettera del suo nome ed anche i genitori.

Maluma ha anche due cani bellissimi che ha chiamato Bonnie e Clyde.

Che sogno sarebbe passare la quarantena in quella villa.. con Maluma, ovviamente.

Everywhere you turn in Maluma’s house there’s some kind of glass window/door. Having all that natural light coming in must be so nice

— ty (@TyBrow_) May 5, 2020