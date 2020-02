“Maluma è gay”: il cantante risponde a un fan, ma fa una gaffe davvero brutta (VIDEO)

Sono anni che circolano rumor sull’omosessualità di Maluma. A gettare benzina sul fuoco di queste voci c’hanno pensato anche l’attrice Jimena Baron e la cantante Anitta, che ha parlato dell’ipotetica bisessualità del suo collega. Il cantante di Felices Los 4 ha sempre risposto in maniera garbata e intelligente a questi gossip.

“Non mi dà assolutamente fastidio quando dicono che sono gay e quando dicono cose simili. Davvero, non mi innervosisco affatto. Per quanto riguarda i pettegolezzi su Ricky Martin, certo che ci starei. Se fossi gay e single, naturalmente uscirei con lui. Lui ha un talento incredibile e soprattutto mi ispira”.

Ieri durante una live un fan ha tirato nuovamente in ballo la presunta omosessualità di Maluma e subito dopo altri follower hanno chiesto al cantante se fosse davvero gay. Maluma ha ribadito di essere etero ed ha aggiunto che se fosse stato omosessuale l’avrebbe detto senza problemi. Fino a qui nulla di male, se non fosse che ha aggiunto una frase davvero squallida.

“Ci sono persone molto stupide. Come mai io sono gay? Lasciate che vi dica ancora che non sono gay. Se fossi gay lo avrei già detto. A quello che ha detto che sono gay dico: perché non mi presti un po’ la tua ragazza? Così ti faccio vedere quanto sono gay!”.

Non sentivo queste frasi da quando alle medie i miei compagni si davano del ‘gay’ come fosse un insulto e allora rispondevano: “Dammi tua sorella e ti faccio vedere quanto sono fr**io“. Ingiustificabile, perché se qualcuno mi dicesse che sono “etero” non mi sognerei mai di dire “prestami il tuo fidanzato/fratello e ti faccio vedere quanto sono etero“.

Le belle risposte date nelle interviste preparate vanno direttamente nel cestino dell’umido, evidentemente questo è quello che pensa davvero Maluma, visto che si trattava di una live spontanea. Non capirò mai il TERRORE dei maschi etero quando qualcuno mette in dubbio il loro orientamento sessuale. Se basta così poco per mandarli in crisi, direi che sono davvero fragili.

“Maluma è gay”, la risposta del cantante: il video.

Maluma respondió por primera vez a todos los comentarios que dicen que es Gay: “El que dijo que soy gay, que me preste a su novia para ver qué tan gay soy”. pic.twitter.com/Y5Q57FqEZn — José Pérez (@iamperezjose) February 13, 2020