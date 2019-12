Maluma sfoggia il suo peggior look di sempre (ma resta un gran bono)

Siamo abituati ai continui cambi di look delle nostre puttanpop, ma i colleghi maschi (a parte rare eccezioni) solitamente non giocano molto con la loro immagine. Maluma invece ama cambiare tagli e colori dei suoi capelli e in questi giorni ha sfoggiato quello che secondo me è il suo peggior look di sempre.

Il cantante di Felices Los 4 è volato in vacanza sulla neve ed ha mostrato i suoi capelli gialli con delle sfumature arancioni. Probabilmente sarà un effetto voluto, ma sembra quasi il risultato di una decolorazione venuta male.

In ogni caso Maluma è così manzo che riesce ad essere bono anche con questo bislacco look ‘esami delle urine’. Qualcuno però gli consigli un buono shampoo anti giallo…

Maluma: tutti i suoi look





Maluma Bundles Up for Dinner in Aspen pic.twitter.com/E5lHTqqAkS — Gospel Music (@MekoStarr) December 29, 2019