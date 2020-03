La mamma di Adara Molinero svela un retroscena su Ivana Icardi

Ivana Icardi a Supervivientes sta regalando numerose gioie trash (decisamente molte di più rispetto a quando ha partecipato al nostro Grande Fratello, dove ci ha donato solo una lite con Valentina Vignali “sei più falsa delle tue foto di Instagram”).



La Icardi – dopo esser stata sbugiardata dall’esperto del linguaggio del corpo – è stata messa sotto accusa anche da Elena Rodriguez, la mamma di Adara Molinero (attuale compagna di Gianmarco Onestini, ex cotta proprio di Ivana).

Secondo la signora Elena Rodriguez, Ivana Icardi – che sta attualmente avendo un flirt con Hugo Sierra, ex fidanzato di Adara Molinero – sarebbe arrivata a Supervivientes da fidanzata e non da single.

Un gossip che Ivana ha negato e che non ha intaccato la sua relazione con Hugo, che ha risposto che ciò che ha fatto l’argentina prima di arrivare in Honduras non gli interessa.

Nel dubbio, questa settimana Ivana Icardi è diventata pure leader conquistando l’immunità ed un’altra settimana di permanenza a Supervivientes… Per la gioia degli amanti del trash.