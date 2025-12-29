Alessandro Borghese, il vizietto che ha di notte: è proprio sua mamma a svelarlo

Recentemente, Barbara Bouchet è stata ospite nel salotto di “Verissimo”, dove si è aperta a cuore aperto con Silvia Toffanin, svelando dettagli inediti della sua vita privata e del suo rapporto speciale con il figlio. Tra le varie confidenze, l’attrice ha condiviso un aneddoto particolare e finora sconosciuto che riguarda proprio i primi anni di vita del celebre chef, un’abitudine notturna che ha sorpreso tutti e che offre uno spaccato diverso sulla sua infanzia.

Chi avrebbe mai immaginato che il rinomato chef, famoso per la sua disciplina e la sua passione per l’eccellenza culinaria, avesse un passato da “ladruncolo” di dolci? L’episodio, raccontato con tenerezza e un pizzico di umorismo, getta nuova luce sulla personalità di Alessandro e sulla sua innata propensione per il buon cibo fin dalla tenera età.

Il vizio notturno e la formazione del carattere dello chef

L’abitudine svelata da Barbara Bouchet è tanto semplice quanto rivelatrice: Alessandro, fin da bambino, era solito alzarsi di nascosto nel cuore della notte per “rubare” i biscotti. Questo retroscena non solo conferma la sua precoce passione per il cibo, indicando una “buona forchetta” già in erba, ma offre anche uno spunto per comprendere meglio la sua personalità determinata. La madre ha sottolineato come, in un certo senso, questa piccola trasgressione notturna fosse un segno della sua curiosità e del suo istinto.

Barbara Bouchet, al secolo Barbara Gutscher, classe 1943, è un’attrice italo-tedesca che ha segnato un’epoca. Icona sexy degli anni ’80, con un passato da ballerina e una carriera costellata di successi cinematografici, la sua immagine pubblica ha avuto un impatto significativo anche sulla vita del figlio. Alessandro, infatti, ha raccontato in diverse occasioni di essere stato preso in giro dai compagni di scuola proprio a causa del ruolo di “sex symbol” della madre.

Questa situazione, anziché indebolirlo, ha forgiato il suo carattere, rendendolo la persona forte e risoluta che conosciamo oggi. L’esperienza, sebbene inizialmente difficile, lo ha aiutato a sviluppare una resilienza e una determinazione che lo hanno accompagnato nel suo percorso professionale, permettendogli di affrontare le sfide con tenacia e di emergere come uno dei grandi protagonisti della cucina italiana e della televisione.

La vita privata di Barbara Bouchet oltre lo spettacolo

Oltre agli aneddoti sul figlio, Barbara Bouchet ha condiviso con Silvia Toffanin dettagli sulla sua vita privata. Ha ripercorso il suo matrimonio con Luigi Borghese, padre di Alessandro, durato dal 1974 al 2006. Un’unione lunga e significativa che si è conclusa con il divorzio, dopo il quale Barbara ha intrapreso un’altra importante relazione, durata ben quattordici anni. Nonostante le difficoltà incontrate nel corso della sua esistenza, l’attrice ha dichiarato di aver imparato ad affrontare la vita con una filosofia positiva, cercando sempre di “guardare il bicchiere mezzo pieno”.

Oggi, la vita di Barbara Bouchet è arricchita da un ruolo per lei preziosissimo: quello di nonna. Si dedica con amore alle nipoti Arizona e Alexandra, figlie di Alessandro Borghese e di sua moglie Wilma Oliviero. La sua gioia nel condividere momenti con le piccole è palpabile e rappresenta una nuova fase di serenità e appagamento personale.

Esiste, tuttavia, un altro capitolo nella vita di Alessandro Borghese che Barbara Bouchet ha toccato con sensibilità: un figlio avuto da una precedente relazione, che lo chef sostiene economicamente ma che non ha mai conosciuto personalmente, e che di conseguenza neanche Barbara ha avuto modo di incontrare. L’attrice ha espresso il suo desiderio di poter un giorno abbracciare questo nipote, visto finora solo in foto, ma ha anche ribadito il suo rispetto per le scelte del figlio, non volendo in alcun modo interferire nella sua sfera privata. Questa delicatezza dimostra ancora una volta il profondo legame e la stima reciproca che uniscono madre e figlio.