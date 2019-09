La mamma di Nadia Toffa confessa: “Abbiamo scoperto delle cose sul suo pc”

La mamma di Nadia Toffa qualche giorno fa ha incontrato il famoso giornalista Gianluigi Nuzzi per chiedergli aiuto per divulgare quanto scoperto nel pc della figlia.

Ad un mese dalla morte di Nadia, infatti, i suoi genitori hanno messo le mani sul suo pc ed hanno scoperto numerose idee che la figlia portava avanti e che sono rimaste incompiute a causa del suo prematuro decesso.

“Aprendo il suo computer abbiamo scoperto delle cose, delle belle cose, delle belle idee. Noi prenderemo questo suo testimone, ci faremo aiutare anche perché siamo anziani, non dobbiamo demordere perché è importantissimo”.

La signora Marghetita è stata vaga nell’esporre quanto scoperto, ma pare che le idee della Toffa fossero sulla terra dei fuochi e sui molti bambini che purtroppo muoiono di tumore. Non sarebbe inverosimile quindi se le stesse Iene chiedessero in diretta tv un aiuto economico per realizzare qualcosa di concreto.