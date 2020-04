La mamma di Neymar lascia il fidanzato di 22 anni: “Ha avuto relazioni con uomini famosi e mandava messaggi al calciatore”

Poco più di una settimana fa la madre di Neymar ha ufficializzato la sua storia d’amore con il modello e tiktoker 22enne Tiago Ramos. Adesso però i media britannici hanno lanciato una bomba, Nadine Goncalves avrebbe sbattuto fuori di casa il bel biondino a causa del suo passato sentimentale. Pare infatti che il belloccio brasiliano abbia avuto delle relazioni con uomini famosi. Il The Sun ha anche pubblicato dei messaggi che Tiago avrebbe mandato a Neymar nel 2017.

“Le nostre fonti dal Brasile affermato che Nadine gli ha fatto fare i bagagli e l’ha buttato fuori di casa dopo aver scoperto che lui era uscito con un certo numero di uomini prima che si incontrassero. Tiago è tornato dalla sua famiglia in Brasile dopo aver lasciato la dimora di Nadine. Ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video mentre gioca con sua madre e sua sorella.

Secondo i nostri informatori il ragazzo usciva con lo chef personale di Neymar, Mauro, prima di iniziare una relazione con Nadine. Tiago avrebbe anche avuto una relazione con un famoso attore brasiliano e un comico. Non si tratterebbe solo di un uomo o due, ma un gruppo.

Prima di essere coinvolto in Nadine, Tiago ha inviato a Neymar dei messaggi insistendo sul fatto che un giorno le loro strade si sarebbero incrociate.

In un messaggio del 2017 Tiago scriveva: ‘Neymar sei fantastico, non so come spiegare l’emozione che provo nell’essere fan di un ragazzo come te. Un giorno spero di leggere questo messaggio con te, essere al tuo fianco e magari giocare con te. So che un giorno ti incontrerò, perché sono un ragazzo che lotta per i suoi sogni”.