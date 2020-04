Un manager conferma la storia d’amore (taciuta) fra due ex concorrenti del GF Vip di Alfonso Signorini

All’interno del cast del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini c’erano due ex fidanzati e durante la messa in onda nessuno lo sapeva… E no, non sto parlando del flirt fra Andrea Denver ed Elisa De Panicis, ampiamente commentato durante le prime puntate del reality show a gennaio…

I due ex piccioncini sarebbero Fabio Testi ed Adriana Volpe ed il rumor su una loro frequentazione (confermato da Testi a Live Non è la d’Urso) era già uscito tempo fa sul settimanale Nuovo, ma Alfonso Signorini ha sempre preferito non indagare più di tanto soffermandosi sulla querelle fra la Volpe e Zequila.

A distanza di circa un mese il manager dei vip Francesco Chiesa Soprani ha confermato – via settimanale Nuovo – la storia d’amore fra Testi e la Volpe.

“Era il 1994, Fabio mi disse che Adriana era la sua fidanzata. Da parte mia non c’è nessuna malizia, ma soltanto il desiderio che i telespettatori sappiano che, oltre il presunto flirt con Zequila, ce ne è un altro molto più interessante. Lui era arrivato a una festa di un noto locale al fianco di Adriana…Mi avvicinai e gli dissi che la presenza di lei non prevedeva alcun compenso perché non era contemplata. Testi mi rispose che era con lui, era la sua fidanzata. Adriana deve dire la verità: ad aver avuto una storia con una persona perbene come Fabio Testi non c’è nulla di male…La gente sarebbe contenta di sapere come sono andate le cose…”.

Ma se Denver ed Elisa hanno parlato del loro flirt sotto le telecamere, Fabio ed Adriana al GF Vip hanno preferito fingere di nulla.