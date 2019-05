Mangia make up e diventa l’idolo di Instagram (VIDEO)

Si lava i denti con il ketchup, mangia cipolle intere addentandole come fossero mele, ingoia colla liquida come se fosse un bicchiere di coca cola e sgranocchia il make up per essere bella dentro. Il suo nome è Eve e su Instagram vanta oltre 300 mila followers. Tutti veri.

Uno dei suoi ultimi video “Eating MakeUp ASMR” sta facendo il giro delle varie pagine Instagram che trattano di youtubers e nonostante questa ragazza non sia molto famosa, con questo video ha fatto inorridire molti.

Bazzicando sul suo canale, però, si può notare che Eve in passato ha mangiato anche cibo per gatti, deodoranti, saponi, soldi, bacarozzi ed anche della marmellata direttamente da un piede, ma per questa pratica c’è BitchyX.