Manuel Galiano spiega come mai è finita con Giulia Cavaglià e fa precise accuse

La storia tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglià è finita da settimane a causa di un tradimento del ragazzo. Oggi in un’intervista rilasciata a Raffaella Mennoia, l’ex corteggiatore ha puntato il dito contro la sua ex ragazza. Stando alla versione di Manuel, Giulia gli avrebbe detto ‘io non mi innamorerò mai di te’.

“Dopo la scelta è successo che ci siamo divisi un giorno perché lei a mia insaputa aveva organizzato una settimana di appuntamenti lavorativi. Da lì ho iniziato a capire un po’ com’era la situazione, perché arrivo in stazione e c’è l’amica che ci fa il filmato, poi però quando siamo al ristorante neanche mi guardi. Poi arriviamo a casa e finché ci sono gli amici deve far vedere che è contenta, mi abbracciava, poi però esisteva solo il lavoro e il cane. – si legge su Isa e Chia – Manuel non esisteva mai quando eravamo solo io e lei. Il suo pensiero era guardare il cellulare, vedere i follower, se salivano… Lo realizzo quasi subito ma non gliene parlo subito, pensavo di essere io a dovermi abituare alla situazione. Ho cominciato un po’ a rallentare e a capire cosa lei davvero volesse da me e alla seconda settimana gliel’ho detto: “Tu mi vuoi bene o no?”. Io le ho detto proprio “Spero di innamorarmi di te”. E la sua risposta è stata: “Sappi che io non m’innamorerò mai di te!”.

