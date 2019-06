Manuel Galiano parla dopo il tradimento e il pianto a Ibiza, ma arriva una nuova accusa: “Sei stato con una escort”

Con ‘Sara e il Magico Armadio‘ chiusa da mesi, ‘Pratiful‘, ‘Marco e le 12 magliette‘ e ‘Al Passo con i Coppi’ in pausa estiva, pensavate di rimanere senza soap poracce? In questi i giorni ha preso il via una nuova saga trash, che ha come protagonisti Manuel Galiano, Giulia Cavaglià e Deianira Marzano.

Dopo il presunto tradimento e il piano all’aeroporto di Ibiza (qui per recuperare le puntate precedenti), adesso Manuel ha cambiato strategia ed è passato all’attacco. L’ex corteggiatore ha accusato Deianira ‘la Plasticona’ di aver inventato tutto.

“Scusate la mia assenza ma ho preferito vedere fino a che punto sarebbero arrivati la signora di plastica e mister morto di fame pur di racimolare un po’ di followers. Ho preferito ricevere insulti e fango in faccia per giorni e aspettare il vostro primo passo falso per poter dimostrare quanto piccole e cattive possono essere le persone che provano soddisfazione nel recare dolore agli altri intromettendosi nelle loro storie d’amore.

Mia cara plasticona hai appena pubblicato l’ennesima storia contro di me dove supponi che il famoso ragazzo del video che bacia una ragazza al Pacha la serata di J Balvin con indosso una polo bianca sia io, purtroppo per te indossavo una maglietta nera quella sera. Peace and love, plasticona”. La Marzano però non è rimasta in silenzio ed ha smascherato Manuel. Sembra infatti che il ‘fessacchiotto’ abbia fatto due serate diverse sull’isola spagnola, indossando una maglietta bianca e anche una nera.

“Il fatto che tu mi abbia chiamato signora plasticona lo prendo come un complimento. Poi aggiungo che io le corna non le faccio e non le tengo. Aggiungo ancora anche che la prossima volta devi stare attento perché te la fai con ragazze che diciamo fanno le escort e intrattengono le persone ai tavoli. Quindi ti stanno anche a prendere per il cu** fessacchiotto! E poi vorrei concludere: nessun peace and love perché questa storia non finisce qui”.

Adesso mi auguro che qualcuno tiri fuori un finto marito, un ex amante chiuso nel ripostiglio, perché servono colpi di scena degni delle altre soap a cui siamo stati abituati. L’aggiunta dell’escort però mi è piaciuta!