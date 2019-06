Manuel Galiano ha tradito Giulia Cavaglià? Le immagini e la strana reazione della tronista

Manuel Galiano ha fatto le corna a Giulia Cavaglià? Questa è la bomba lanciata ieri da Deianira Marzano.

“Da stamani che ricevo delel segnalazioni su questa storia di un amico di Manuel Galiano. Molti miei follower dicono che si vede da dietro l’ex corteggiatore che si sta baciando con una ragazza. Devo dire al verità? Anche a me sembra proprio lui la sagoma.

Vorrei dire a Manuel che è la brutta copia di Andrea Damante, che voi siete seguito proprio grazie a tutta quella gente che si viene a vedere quelle cavolate che poi postate. Quindi non è che siete ai livelli che non dovete dare spiegazioni. Quindi, se uno vede delle cose strane – visto che voi ci guadagnate i soldini con le persone che vi guardano le cose – ci sta anche che voi diate una spiegazione o smentiate la cosa. Ci sta che uno smentisca. Ma forse non smentisci perché è vero?”