Nazionale di calcio femminile: la centrocampista Manuela Giugliano e le dediche d’amore alla fidanzata Ambra

La Nazionale di Calcio Femminile in queste settimane è sulla bocca di tutti e con la vittoria 2 a 0 contro la Cina ha superato gli ottavi di finale ed è passata ai quarti. Un traguardo che non succedeva da ben 28 anni, da quando molte di loro ancora non erano nate.

Sicuramente non era nata Manuela Giugliano, unica calciatrice apertamente omosessuale della squadra, che di anni ne ha appena 21. Manuela è una centrocampista e da un paio d’anni è fidanzata con Ambra, una donna bionda più grande di lei.

Sono numerose le dediche di Manuela alla sua Ambra fatte su Instagram.

“Io ti ho scelto. E ti sceglierò ancora, ancora e ancora. Senza pause, senza dubbi, in un batter d’occhio. Continuerò a scegliere te!”

E ancora:

“Un rapporto profondo nasce dal sorriso di entrambi, dall’intelligenza di ciascuno e da nessun desiderio di voler smettere”.

In occasione del Pride Month celebriamo su BitchyF anche un amore fra donne. Ecco le loro foto:



Visualizza questo post su Instagram You&me❤️ #torrepalisalento#chebelloè❤️#sole#cuore❤️#amore#mare Un post condiviso da Manuela Giugliano (@manuela_giugliano) in data: 30 Giu 2018 alle ore 1:34 PDT