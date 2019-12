“Mara invitami a Domenica Live” – la reazione della Venier alla gaffe

Ieri sera Mara Venier ha pubblicato una bellissima foto insieme al nipotino. Tra i tanti commenti, un follower le ha chiesto di invitarlo a… Domenica Live!

La zia Mara ha notato la gaffe dell’uomo ed ha risposto con diverse faccine che ridono.

Il signor Pasquale (che deve essere un parente di Giuliona De Lellis) probabilmente non andrà a Domenica Live, ma potrebbe provare a chiedere a Milly Carlucci di invitarlo a Amici con le Stelle.

“Invitare Barbara D’Urso a ‘Domenica In’? E’ una bella idea, sarebbe bellissimo, e perché no? Barbara, vieni ospite da me, e poi verrò io da te. Sarebbe carino uno scambio, faccio questa proposta: tra donne bisogna esser solidali.

Amicizia rotta? Non credo, mi auguro che un programma non possa rompere l’amicizia. Se si è rotta, non era vera amicizia. Tra donne, poi, ci dovrebbe essere sempre una bella solidarietà. Se ce la farei a stare tutti i giorni in tv come lei? No, non ce la farei, ma è la più brava. Barbara è bravissima, la numero 1, ho una grande stima di lei”.