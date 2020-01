Mara Fasone e Teresa Langella se ne dicono di tutti i colori e parte una denuncia (VIDEO)

Teresa Langella è stata duramente attaccata per la vacanza fatta alle Maldive. Tra le tante critiche c’era anche quella della tronista Mara Fasone. Teresa però non è stata in silenzio ed ha risposto con una frecciatina.

Ieri Mara Fasone è tornata all’attacco ed anche detto di voler denunciare l’ex collega per diffamazione.

“Ti piace quello con i soldi che ti mantiene Teresa. Sono qui per regalarvi ancora un po’ di trash visto che la partita è stata aperta quindi divertiamoci ancora un poco. Ci tengo a precisare che non trovo nulla di male, quando una coppia decide di stare insieme, di farsi dei regali: viaggi, una penna o un percorso di centro benessere. Credo sia tutto normale. Quando si decide di essere una coppia si presume di passare il resto della vita insieme e quindi condividere il più possibile.

Dove sta allora il “però”? La ragazza mi ha screditato talmente tanto da far credere che io ero quella abituata male, al lusso e che non vedevo altro che il lusso. Lei invece era la ragazza umile che si mangia il prosciutto con le mani. Diceva: “Maria, voglio persone normali!” lacrimando come fa sempre perché solo così riesce ad attirare la sua attenzione e a farsi credere. Fortunatamente c’è gente intelligente che si rende conto che le sue sono soltanto lacrime di coccodrillo.

Mi sono permessa di sottolineare la sua incoerenza. Ad oggi purtroppo noto che vengono dette di nuovo cose assurde sul mio conto, sbagliate e senza fondamenta. Ovviamente voglio parlare anche di quello che ha scritto.

Lei dice che io supplico le agenzie per lavorare e questa è una cosa che mi ha fatto ridere parecchio, spero che farà ridere altrettanto lei. La invito a dire i nomi di queste agenzie perché se così non dovesse essere, chiaramente, ci parte una bella denuncia per diffamazione cara Teresina! Affrettati quindi a farci sapere i nomi di queste agenzie, non vediamo l’ora, fallo pubblicamente e, visto che ti sei lanciata così a sorprenderci tutti, sorprendici ancora di più!

Ho letto qualche altra cosa, persone che che dicono che io sia gelosa. Dovrei essere gelosa di una donna che è in grado di mordere il c**o ad un ragazzo fidanzato pur di fare televisione? Chi è l’assetata? Chi è che prega? Chi è che supplica pur di stare in tv? Parliamone. Dovrei essere gelosa di una donna che ruba il fidanzato ad un’altra donna oppure dovrei essere gelosa di una donna che è in grado di mettere scompiglio in una coppia? Forse dovrei essere gelosa di una donna che sa solo denigrare un’altra donna pur di apparire migliore?”