Mara Venier dopo le gravissime accuse contro di lei pubblica un video dell’ex ispettore di Domenica In

Oggi gli ispettori di produzione del CPTv attraverso pagina Facebook dello SNAP (Sindacato Nazionale Autonomo della Produzione TV Rai) hanno lanciato delle gravi accuse contro Mara Venier. La conduttrice ha scelto di tutelari in sede legale, ma poco fa ha pubblicato un video del suo ex ispettore di Domenica In.

“Ciao Mara, ti mando un abbraccio grandissimo. Ti mando questo video attraverso il tuo caro cameraman. Ti vogliono tutti bene, tutti i miei colleghi. Ricordo tutte le cose belle, tutti i momenti che mi hai regalato. Ti voglio bene. Per te provo tanta gratitudine. La trasmissione è una bomba e con te non è possibile sbagliare”.

Mara Venier, il video del suo ex ispettore Rai.

Mi segnalano che sono stati disabilitati i commenti all’ultima foto pubblicata su Instagram da #MaraVenier. Per il momento, non risultano sue dichiarazioni a proposito della vicenda #DomenicaIn pic.twitter.com/sfPi9td25k — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) February 21, 2020