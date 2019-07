Mara Venier e Barbara d’Urso sono ancora amiche? Gli ultimi retroscena della conduttrice di Domenica In

Mara Venier e Barbara d’Urso sono ancora amiche? Secondo la conduttrice di Domenica In sì, dato che la colpa del loro astio sarebbe da attribuire solo a terze persone che avrebbero cercato di farle litigare.

Intervistata da Leggo, infatti, la Zia Mara ha così commentato il suo rapporto con Barbara d’Urso:

“Noi due siamo, non eravamo, amiche perché un programma non può cancellare un’amicizia vera. Siamo state dirimpettaie, c’è stata qualche polemica ma ha fatto gioco a tutti. Ma quando c’è rispetto c’è tutto. Perché tra donne ci deve essere rispetto, siamo già abbastanza isolate. E’ stupido entrare in competizione, siamo donne che ce l’hanno fatta da sole e tutte, a modo nostro, abbiamo talento. Non siamo più bambine e quindi qualcosa sappiamo fare se siamo ancora qui. Hanno tentato in tutti i modi a farmi litigare con lei, ma non ci riuscite“.

Se Mara Venier considera Barbara d’Urso ancora un’amica, quest’ultima lo scorso novembre parlava al passato:

“A Mara volevo bene e Mara, ne sono certa, voleva bene a me. Ma c’è un aspetto umano che non rientra nella sfida professionale e che per questo fa male: mi hanno mandato delle foto, perché io non seguo i social, in cui Mara postava sulle sue storie di Instagram i commenti dei miei più grandi odiatori, certi leoni da tastiera che scrivono di me cose orribili, che insultano me, i miei fratelli e i miei figli. Ed è ormai noto che lei vada sul mio profilo e metta i like proprio a certi miei odiatori, l’hanno scritto diversi siti. Non capisco questi gesti. Io non ho nulla contro Mara, continuo a volerle bene e la sfida della domenica non è certo una sfida a livello personale. Che il mio competitor sia Pippo Baudo, Cristina Parodi o Mara, io faccio il mio programma e penso al mio pubblico che negli anni continua a restare fedele e a regalarci un grande successo”.