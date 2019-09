Mara Venier svela come mai la De Filippi non è andata a Domenica In e parla di Barbara d’Urso: “L’ho incontrata…”

Durante la recente conferenza stampa di Domenica In, i giornalisti di Blogo hanno chiesto a Mara Venier se fosse stata tentata di lasciare nuovamente la Rai.

Zia Mara ha svelato di aver ricevuto una bellissima offerta (probabilmente un invito di Kween Mary per Amici Celebrities).

Maria De FIlippi voleva venire all’ultima puntata, ma è stata bloccata. Una cosa che mi ha addolorato molto. Ci è rimasta male lei, ci sono rimasta male io. (…) – ha continuato Mara Venier – Non ho parlato con la Rai, ma mi auguro che la situazione non rimanga la stessa. L’anno scorso venne Alessia Marcuzzi e anche altri artisti di Mediaset, fu una decisione proprio su Maria. Perché? Fatti una domanda e datti una risposta: non ci arrivi da solo (ride, Ndr)?”

Mara Venier ha anche aggiunto che – nonostante i paragoni e la competizione dei loro programmi – è ancora amica di Barbara d’Urso. Le due durante un recente incontro si sono abbracciate.

“Quella con Barbara d’Urso è stata una bella sfida, ci abbiamo giocato tutti. La decisione di Mediaset di posticipare l’inizio di Domenica Live non ha modificato la mia Domenica In. Certamente questa competizione e tutto quello che c’era intorno un po’ mi disturbava, per l’affetto che c’è con Barbara.

Quando ha poi deciso di ridimensionare la domenica pomeriggio, un po’ mi sono rilassata e ho pensato che potessi permettere di alleggerire un po’ a Domenica In. Barbara l’ho incontrata in treno recentemente, ci siamo abbracciate. Come abbiamo sempre fatto da 20 anni a questa parte. La competizione non ha lasciato il segno. Eravamo amiche e siamo amiche.”