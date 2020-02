Mara Venier: ecco cosa sarebbe successo dietro le quinte di Domenica In – i retroscena

Dopo il polverone alzato dalle pesanti accuse contro Mara Venier, Blogo ha fatto delle indagini ed ha riportato quello che sarebbe successo dietro le quinte di Domenica In. Pare si sia trattato di un ‘vivace scambio di opinioni’ tra Zia Mara e l’ispettore presente in studio. La versione pubblicata da Tvblog è certamente diversa da quella condivisa sulla pagina Facebook dello SNAP (Sindacato Nazionale Autonomo Della Produzione Tv Rai).

“Da fonti vicine a Domenica In apprendiamo che tutto sarebbe partito da un episodio avvenuto un mese fa durante la puntata andata in onda la domenica precedente il Festival di Sanremo, per la precisione durante il talk in studio dedicato proprio alla rassegna canora condotta quest’anno da Amadeus. Nel corso di quello spazio ci sarebbe stato un vivace scambio di vedute fra la conduttrice veneta e l’ispettore di studio. Si tiene a sottolineare, sempre da fonti vicine al programma di Rai1 presenti in quei frangenti, che quel battibecco sarebbe un normale episodio dialettico, che si sarebbe potuto ricomporre la sera stessa davanti ad un caffè. Evidentemente tutto ciò non è accaduto e si sarebbe arrivati al post di cui sopra, in cui per altro si parla di una maniera di agire piuttosto diffusa presso le produzioni Rai da parte dei conduttori”.