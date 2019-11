Mara Venier fa una gaffe sui gay, il web in rivolta (ma lei si riprende subito)

Oggi l’iconica Patty Pravo è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. La conduttrice ha ricordato di quanto la cantante di Cieli Immensi sia una leggenda nell’ambiente LGBT e di come entrambe abbiano molti amici omosessuali. Patty ha risposto in maniera bislacca: “Tu però sei sposata“.

Zia Mara cercando di capire la risposta della sua ospite ha fatto uno scivolone che non è passato inosservato.

“Noi abbiamo tutti amici gay, quasi tutti. Tu sei un icona. Io sono sposata sì. Ma cosa c’entra? Mio marito però è normale”.

La Venier ha subito capito la gaffe e si è corretta: “Normale, nel senso, no. Che mio marito non c’entra con il discorso che facevamo”.

Sui social sono centinaia i commenti e i tweet contro la Venier per la sua uscita, io però mi sento di difenderla. Che ‘normale’ sia un termine orrendo se usato come contrario di “gay” siamo tutti d’accordo, ma è anche vero che in una società profondamente omofoba come la nostra in molti possono inciampare in questi errori (anche qualche componente della comunità LGBT). Inoltre Mara ha dimostrato diverse volte di essere un’alleata e quando dice “ho molti amici gay” è vero, tra blogger televisivi, giornalisti, personaggi noti e non, sono tanti i ragazzi gay nella vita della Venier.

Ha sbagliato? Sì, ma ha capito subito di averlo fatto e l’errore non poggia su fondamenta omofobe. Per quanto mi riguarda è assolutamente “perdonata.

Mara Venier: il video della gaffe.

Twitter ha già ammazzato Zia Mara?#DomenicaIn — Andrea Picariello (@AndreaPicariel) November 10, 2019

Ecco, Mara Venier che dice mio marito è “normale” per dire che non è gay, la dice tutta sulla partecipazione alla causa da parte di queste “signore dello spettacolo” #DomenicaIn — WhyTheLongFace? 🇪🇺 (@IlCarmi73) November 10, 2019

Ricordiamo a Mara che il contrario di gay è etero non “Normale”, che scivolone #DomenicaIn — OmarOcchino (@OcchinoOmar) November 10, 2019

Si vola.

Se sparava un “A’ ricchio'”

Toccavamo vette altissime.#domenicain — Edoardo Branchi (@EdoardoBranchi) November 10, 2019