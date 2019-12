Il deepfake di Mara Venier che prende in giro Gabriel Garko e Barbara d’Urso è la cosa più bella della settimana

Striscia la Notizia colpisce ancora e dopo il famosissimo deepfake su Matteo Renzi ne ha fatto uno su Mara Venier. In questo video una finta Zia Mara prende in giro Gabriel Garko, Francesca Fialdini e anche Barbara d’Urso.

“Ci sta pure la Fialdini che mangia le carotine per non ingrassare, sta poraccia! Non me la voglio perdere sta morta de fame, che si ruba pure i grissini per regalarli a Orfeo che manco se la caca!

Altro che beata Vergine, beata Barbara D’Urso che non ha ste rotture di coglioni! Io c’ho la preghiera e lei la donna con le zizze rifatte. Sarà lì tutta contenta a dire “col cuore”, “col cuore”. Chi c’è con lei oggi? Come fanno tutti i politici a stare da lei? A chi sta leccando il cul*, oggi?.

Da me ci viene al massimo Gabriel Garko a dire che non è rifatto quando c’ha la faccia gonfia come una zampogna. C’ho messo pure il culo in faccia, come a dirgli ‘té, guardati allo specchio scem*!'”.