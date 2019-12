Mara Venier chiude l’anno con una gaffe (ma alla fine non è neanche colpa sua)

Il 2019 è stato un grande anno per Mara Venier sia per la sua Domenica In (confermata per la seconda stagione consecutiva) sia per il gran ritorno in prime time con il programma La Porta Dei Sogni (che ha fatto il 14% di share tutte e due le puntate andate fin’ora in onda), ma ieri – ad un passo dalla conclusione dell’anno – ha commesso una gaffe. Ma alla fine, se uno ci pensa bene, non sarebbe neanche colpa sua.

Ma andiamo per gradi…



Ieri pomeriggio su Rai Uno è andata in onda una puntata inedita di Domenica In fra ospiti canterini, interviste e tante risate. Niente di anomalo, all’apparenza, se non che la puntata non fosse…in diretta.

Ebbene sì, la puntata di Domenica In andata in onda ieri con Enrico Nigiotti e Sandra Milo è stata infatti registrata sabato 14 dicembre, un giorno prima della puntata domenicale (questa volta veramente in diretta) andata in onda domenica 15 dicembre.

A sgamare questa cosa è stato il portale TvBlog tramite un fermo immagine realizzato sulla cartellina che Mara Venier ha mostrato per errore alla telecamera. Un errore che gli autori avrebbero potuto tagliare, essendo una puntata registrata ben due settimane fa.