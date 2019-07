Mara Venier fa una gaffe: la sua reazione è da amare (VIDEO)

Ieri alla presentazione dei palinsesti Rai erano presenti tutti i conduttori di punta dell’azienda ed ovviamente c’era anche Mara Venier. La giornalista di Rai Radio Live ha chiesto a Zia Mara qualche anticipazione sul suo nuovo programma, ma la presentatrice ha dimenticato per un attimo il nome del suo show.

“Come si chiama? Ah, la Porta dei Sogni. La Porta dei Sogni sarà un programma sulle emozioni”.

Subito dopo la gaffe Mara si è messa a ridere insieme ai giornalisti, proprio come fa solitamente dopo i suoi spoiler, le gaffe o gli scovolini in diretta.

La risata di questa donna è contagiosa.



Per chi – come me- ama le gaffe di Zia Mara, ecco un video che le raccoglie quasi tutte. Ovviamente la mia preferita è quella della Venier che non riesce a smettere di ridere mentre una sua ospite a La Vita in Diretta parla di una signora morta a 89 anni. Credo di aver rivisto questa clip almeno 10 volte.