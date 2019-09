Mara Venier affossa Giulia De Lellis: “L’ho intervistata, ma tutt’ora non so chi sia”

Mara Venier la scorsa settimana ha debuttato con la nuova stagione di Domenica In e fra i tanti ospiti ha avuto il piacere di intervistare sia Romina Power (che ha ritrovato la sua amica ostetrica che credeva morta), sia Giulia De Lellis, in piena promozione del libro Le Corna Stanno Bene Su Tutto (Ma Io Stavo Meglio Senza).

Come Mara Venier ha fatto intendere a La Repubblica, il nome di Giulia De Lellis non è stato proposto da lei bensì le è stato suggerito da qualche autore ed a domanda diretta ‘sa chi è Giulia?’ la conduttrice ha spiazzato tutti rispondendo:

“Sa che non lo so? Ovvero, non lo sapevo, però ha scritto questo libro sulle corna, che è vendutissimo. Piace ai giovani, ha fatto il Grande Fratello, ha un sacco di followers. E allora dico: va bene, chiamiamo Giulia De Lellis. Adesso che l’ho intervistata ho capito chi è? Boh. Sa che mica l’ho capito? Fa l’influencer, sta con Iannone, il motociclista, che prima stava con Belen… boh”.