Mara Venier in lacrime per Nadia Toffa abbandona lo studio di Domenica In

Oggi pomeriggio la madre di Nadia Toffa è stata ospite da Mara Venier a Domenica In. La donna ha parlato della malattia della figlia e del libro postumo ‘Non Fate i Bravi’, uscito lo scorso 7 novembre.

La conduttrice ha detto che pensava di rivedere Nadia.

“Secondo me poteva fare qualsiasi cosa, non era solo una giornalista. Poteva lavorare a 360 gradi ed era preparatissima. Pensavo che avrei avuto il tempo di riabbracciarla e invece non è stato possibile”.

Alla fine dell’intervista Marona si è commossa ed ha voluto lasciare lo studio per riprendersi. L’orchestra ha suonato qualche pezzo e Mara Venier si è ripresa nel backstage.

Un momento davvero toccante, Mara Venier ha dimostrato ancora una volta di essere una donna sensibile, che mette a proprio agio i suoi ospiti e si emoziona insieme a loro.

“Quella crisi, quello svenimento era dovuto a un tumore cerebrale. L’intervento andò benissimo, era stato tolto tutto perché era in una zona dove non c’era nulla. Ha dovuto affrontare un intervento molto lungo e non fu l’unico. Cinque in totali. Purtroppo era uno di quei tumori recidivi. Fino a quando rimaneva lì quel tumore, si poteva operare perché non intaccava nulla, non c’era niente di grave. Poi però dopo, il tumore cominciò a crescere.

Amava la vita e amava la verità, voleva sempre aiutare gli altri. Mi ha dato un regalo in questi 18 mesi, ora so quando mi alzo cosa devo fare.

Lei nonostante conducesse ancora Le Iene alla domenica, durante la settimana preferiva restare da sola. – racconta la madre – Da quando si è ammalata non l’ho più lasciata”.