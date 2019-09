Mara Venier commenta il lancio della prima puntata di Live Non è la d’Urso

Ieri sera, pochi minuti prima dell’inizio di Live Non è la d’Urso, Carmelita ha pubblicato un suo selfie ed ha salutato i suoi follower.

“Ci siamo! Prima puntata di Live Non è la d’Urso, non potevo mica dimenticarmi di voi! Ecco una piccola anteprima del mio look di questa sera!”

Tra i tanti commenti c’è stato anche quello di una collega di Barbara d’Urso, Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha commentato il lancio di Live Non è la d’Urso facendo un in bocca al lupo alla Santa di Cologno Monzese.

“In bocca al lupo amica mia!”

In realtà non c’è da stupirsi, perché qualche giorno fa proprio Zia Mara ha speso delle belle parole per la collega e amica.