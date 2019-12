Mara Venier: il suo nuovo programma cambia (già) giorno di programmazione

Mara Venier quest’anno, dopo due stagioni di estremo successo di Domenica In, ha deciso di tentare nuovamente la prima serata con il nuovo format La Porta Dei Sogni.

“Io alla prima serata non pensavo affatto. La direttrice di Rai Uno, Teresa De Santis, ha fortemente voluto che fossi io a condurlo, ma a me la mia ‘Domenica In”’ bastava e avanzava. Ha comunque insistito perché almeno andassi all’incontro con gli autori: dopo cinque minuti che mi spiegavano il progetto, ho detto si. La prima serata? Mi fa tanto strano: non mi sono mai vista come una da prima serata, mi vedo da primo pomeriggio, seduta, lì, nel mio angolino… mi vedo da zia”.

La prima puntata è andata in onda venerdì scorso vincendo la serata (contro l’ennesimo film natalizio proposto da Mediaset) con 2.781.000 telespettatori pari al 14.4 % di share. La seconda puntata però non andrà più in onda di venerdì, ma slitterà al sabato e si scontrerà contro il concerto (in replica) di Albano.

Gli ospiti di Mara Venier che vedremo nella seconda puntata sono il comico Alessandro Siani, il conduttore Flavio Insinna (che debutterà a gennaio nella giuria de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci) e l’attore Raoul Bova.