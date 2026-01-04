Mara Venier, corsa in ospedale e intervento: situazione preoccupante | Un inizio anno nero

“Finiamo l’anno così…” Con questa frase enigmatica, accompagnata da una foto scattata in ospedale, Mara Venier ha generato un’ondata di preoccupazione tra i suoi ammiratori su Instagram. La celebre conduttrice di Domenica In, infatti, si è appena sottoposta a un nuovo intervento oculistico, documentando l’intera procedura e ringraziando pubblicamente il professor Andrea Cusumano per l’assistenza. Non è la prima volta che Mara condivide apertamente il suo percorso di salute con il pubblico, mantenendo una trasparenza costante. La storia pubblicata sui social network ha mostrato il suo arrivo in struttura, spiegando la necessità di un’ulteriore operazione per gestire il suo problema alla vista.

Da diversi anni, la Venier lotta contro la maculopatia, una patologia degenerativa che colpisce la macula, la parte centrale della retina cruciale per la visione dettagliata. Questa condizione la obbliga a controlli e interventi chirurgici periodici, essenziali per monitorare l’evoluzione della malattia. L’ultimo intervento è avvenuto a breve distanza da quello eseguito nel novembre 2025, subito dopo la messa in onda di una puntata della sua trasmissione. Un programma medico particolarmente denso che, tuttavia, non ha minimamente intaccato la sua dedizione alla conduzione del celebre contenitore domenicale di Rai 1.

La battaglia contro la maculopatia: un percorso di coraggio e trasparenza

Già nella puntata del 9 novembre, durante la diretta su Rai1, Mara Venier aveva apertamente parlato ai suoi telespettatori delle difficoltà legate alla sua vista. “Oggi è un po’ difficile per me, meglio che lo dica subito. Ho un problema alla mia maculopatia”, aveva dichiarato in studio con la sua consueta franchezza, chiarendo che non si trattava di un semplice affaticamento ma di una condizione più seria. Aveva poi aggiunto, con il suo tono schietto: “Finita Domenica In vado a fare l’intervento. Chiedo scusa se perderò dei colpi, a volte non riesco a vedere”. Queste parole avevano già suscitato una forte apprensione nel pubblico, che ora è tornata a manifestarsi con la nuova foto dall’ospedale.

Anche in questo recente frangente, al suo fianco c’era nuovamente il professor Andrea Cusumano, un rinomato specialista in oftalmologia. È stato lui a seguire la conduttrice attraverso le varie procedure mediche, sottolineando l’importanza degli interventi tempestivi per la gestione della maculopatia e per rallentarne la progressione. Nonostante la complessità della malattia, Mara continua a mantenere un atteggiamento sereno e ironico, affidandosi pienamente alle cure del suo team medico e fornendo aggiornamenti quasi in tempo reale ai suoi follower. Il legame di fiducia con il professore è diventato un elemento costante e rassicurante nel suo percorso di cura.

Mara Venier: icona di resilienza e l’affetto del pubblico

Ancora una volta, la Venier ha scelto la via della trasparenza assoluta. Niente comunicati stampa formali o misteri, ma una semplice storia su Instagram, poche parole sincere e un contatto diretto con chi la segue con affetto da anni. È proprio in questo modo che la conduttrice riesce a mantenere un rapporto autentico e genuino con il suo pubblico, condividendo sia le preoccupazioni che i progressi del suo stato di salute. Immediatamente, sui social sono giunti numerosi messaggi di affetto e solidarietà da parte di fan e colleghi. Molti le hanno consigliato di prendersi cura di sé, di riposare adeguatamente e di non sovraccaricarsi di lavoro. Una vera e propria pioggia di cuori, incoraggiamenti e abbracci virtuali per “zia Mara”, che continua a essere percepita da milioni di italiani come un membro della famiglia.

Nel vasto panorama della televisione italiana, Mara Venier è ormai riconosciuta come un simbolo di determinazione e resilienza. Non ha mai esitato a mostrare le proprie fragilità, dalle cadute e infortuni passati fino ai recenti problemi agli occhi, affrontando ogni ostacolo con un mix di leggerezza e grande professionalità che la rende una figura unica sul piccolo schermo. Nonostante la maculopatia e i ripetuti interventi, la conduttrice continua a tenere saldamente il timone di Domenica In, senza rinunciare alla sua presenza in video. Mentre i suoi ammiratori si augurano che questo sia l’ultimo ricovero per un po’, Mara chiude l’anno con una foto dalla corsia, ma con la sua solita inesauribile voglia di tornare presto in studio e al suo pubblico.