Mara Venier commenta le verità scottanti su Pamela Prati

Mara Venier è stata, insieme a Barbara d’Urso e Caterina Balivo, fra le prime ad intervistare Pamela Prati in merito al presunto matrimonio con Mark Caltagirone e l’affido dei due bambini Sebastian e Rebecca. E’ proprio dalla Zia Mara, infatti, che la Prati raccontava di quando giocava con loro e li portava a scuola.



Ora Pamelona ha smentito tutto ed ha accusato le sue due manager di averle fatto credere sia dell’esistenza di Mark che dei due figli in affido e Mara Venier, durante l’ultima puntata di Domenica In, ha così sbroccato in diretta insieme a Romina Power:

“Non si parla d’altro in Italia, non ne possiamo più! Ti devo dir la verità”.

Ed oggi, contattata da AdnKronos, ha ribadito:

“Più che delusa, vorrei rimuovere totalmente l’intervista che ho fatto a Pamela Prati. Mi sono sentita presa in giro e anche responsabile. Perché è accaduto tutto dopo quell’intervista di marzo. E ancora non so quale sia la verità. Vorrei stendere il classico velo pietoso. La Prati mi ha tirato una sòla, mi sono già comprata il vestito ed il cappello. Mi ha detto che mi dava la partecipazione a mano. Sto ancora ad aspettà”.

Nel dubbio però proprio ieri Mara Venier ha seguito su Instagram uno dei tanti fake di Mark Caltagirone.