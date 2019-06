Mara Venier sbarca in prima serata – ecco quale programma condurrà

Dopo essere tornata al timone della sua Domenica In, sembra che Mara Venier sbarcherà anche in prima serata. Stando a quello che riporta TvZoom, i vertici Rai hanno pensato di affidare a Mara un programma sulle emozioni in pieno stile C’è Posta Per Te/Carramba Che Sorpresa. La Porta dei Sogni, questo dovrebbe essere il nome dello show della Venier, che pare andrà in onda il venerdì sera da fine anno, probabilmente dopo la fine di Tale e Quale Show.

“Nella prossima stagione televisiva Mara Venier si farà in due. Oltre a Domenica In, in una versione probabilmente allungata, visto che di Cristina Parodi al momento non c’è traccia nel prossimo palinsesto, condurrà il venerdì a fine dicembre in prima serata La Porta dei sogni, un programma sulle emozioni stile C’è posta per te.”

In bocca al lupo alla Zia Mara!



Fonte: Tv Zoom