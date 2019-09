Mara Venier che fa resuscitare l’ostetrica dei figli di Romina Power è il momento più bello di Domenica In (VIDEO)

Ieri pomeriggio Mara Venier è tornata con la nuova edizione di Domenica In e fra i tanti ospiti ha avuto il piacere di intervistare anche Romina Power, sua grande amica.

Romina Power ha svelato in tv che le figlie Cristel e Romina Junior sono state partorite in casa con l’aiuto dell’ostetrica Mirella, che è rimasta sempre in contatto con lei: “Io e Mirella siamo sempre rimaste in contatto, finché era in vita. Non c’è più ora“.

Ed è qui che scatta la gaffe, perché Mirella non è morta: è viva e vegeta ed è anche in studio.

“La zia Mara è riuscita a resuscitare Mirella, perché Mirella è viva ed è QUAAAAAA”.

Momento epico, come faremmo senza Mara Venier?