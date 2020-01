Mara Venier vuole condurre Sanremo con Maria De Filippi e Sabrina Ferilli: “Insieme a noi 8 valletti maschi”

Mara Venier sarà una delle 11 donne che affiancheranno Amadeus in questo Sanremo 2020. Ieri la conduttrice di Domenica In durante il suo programma in onda su Radio 2, Chiamate Mara 3131, ha fantasticato su un suo futuro Festival. Zia Mara in nome del girl power vorrebbe condurre la kermesse canora insieme a due sue grandi amiche, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Insieme a loro però dovrebbero esserci anche 8 maschietti, ma non 8 boys qualunque, nessun “fidanzato di” insomma, ma dei nomi di primo livello, magari anche dei politici

“Il Festival di Sanremo mi piacerebbe condurlo in futuro insieme Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Magari con otto valletti uomini. Non vorrei gente che non fa niente, vorrei pezzi davvero grossi che fanno i valletti, magari anche qualche politico”.

Un Sanremo con Kween Mary, Sabrina e Mara sarebbe una vera bomba, tre grandissime donne alla conduzione dello show più importante d’Italia. Pregando che il ‘sogno’ della Venier diventi realtà prima o poi, adesso voglio godermi Mara a Sanremo 2020, nella speranza che spezzi tutto quel rigore e quella serietà che di solito si respirano all’Ariston e magari che spoileri pure il vincitore prima di Amadeus.

Vai zia Mara, regalaci la giusta dose di trash e spoiler durante la finale di #Sanremo2020 pic.twitter.com/QjdEu8IMXE — Elisa (@ElisaGirardi_) January 13, 2020

Io già sto immaginando Amadeus, Tizianone e Zia Mara sul palco della finale insieme: ‘Stiamo per annunciare il nome del finalista.’

‘Tiziano amore della zia ci canti una canzone?’#Sanremo2020 pic.twitter.com/YZYWgPHfjp — Sara.🌹 (@tizianosmile1) January 13, 2020

Fonte: Il Sussidiario, TvBlog