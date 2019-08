Mara Venier si arrabbia e manda a quel paese un utente (ma ha ragione)

Qualche giorno fa a perdere la pazienza sui social è stata Raffaella Mennoia (che ha detto di voler menare una ragazza) e ieri sera è toccato a Mara Venier. Un hater ha commentato la foto della conduttrice in compagnia del marito Nicola Carraro. L’utente in questione ha scritto che se l’uomo fosse stato povero, Mara Venier non se lo sarebbe filato di striscio.

“Se lui fosse stato povero non te lo saresti filata nemmeno di striscio”

Zia Mara ha mandato a quel paese (giustamente) l’hater, ma con tanta classe e amore, usando il suo iconico “amore della zia” e addirittura scusandosi.

“Amore della zia scusa ma ti devo mandare affancul*ooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!”

Fin troppo carina. La prossima volta Marona potrebbe procedere al blocco senza troppi giri di parole…



Non è la prima volta che Mara Venier risponde a tono ai suoi hater.

L’anno scorso la padrona di casa di Domenica In è stata criticata per la scelta di tornare in Rai ed ha mandato a quel paese un utente che si era augurato un calcio in cu** per Mara.