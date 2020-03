Mara Venier e Simona Ventura sospese a causa del CoronaVirus: in onda non è rimasto praticamente più niente

Il CoronaVirus ha messo in ginocchio l’Italia, i lavoratori ed anche il mondo della tv. Questa settimana, ad esempio, sono saltati altri due programmi di Rai Uno e Rai Due: Domenica In di Mara Venier e Settimana Ventura di Simona Ventura.

Il contenitore della Ventura (che già la scorsa settimana ha visto la conduttrice condurre lo show in streaming da Milano con gli ospiti in studio a Roma) è stato sospeso, così come Domenica In di Mara Venier, dopo che uno degli ospiti previsti è risultato positivo al test del CoronaVirus.

A svelarlo è stato TvBlog sottolineando come in scaletta fosse previsto il vice ministro della salute, Pierpaolo Sileri, trovato appunto positivo al virus, dopo esser stato alcuni giorni fa in contatto con un ‘sospetto positivo’.

In sostituzione della diretta è previsto – sempre come scritto da Blogo – un “meglio di” delle scorse puntate di Domenica In.

Mara Venier e Simona Ventura sospese, la lista dei programmi Rai chiusi a causa del CoronaVirus

Fra sospesi, posticipati o in replica, ecco la lista dei programmi Rai che hanno subìto le conseguenze del CoronaVirus:

1) La Prova del Cuoco

2) Vieni da Me

3) Detto Fatto

4) L’Eredità

5) Buongiorno Benessere

6) S’è Fatta Notte

7) I Soliti Ignoti

8) Ballando con le Stelle

9) Domenica In

10) Settimana Ventura