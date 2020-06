Su Rai Uno c’è tensione fra Mara Venier e Tiberio Timperi, che NON le chiede scusa

C’è tensione fra due conduttori di Rai Uno, Mara Venier e Tiberio Timperi, che proprio ieri si sono rivolti parola – a distanza – dalle loro trasmissioni Unomattina in Famiglia e Domenica In.

Tutto è iniziato ieri mattina quando Tiberio Timperi, durante la rassegna stampa di Gianni Ippoliti, ha fatto alcune battute sul piede rotto di Mara Venier, parlando di “punta d’ascolto” grazie all’inquadratura del piede fasciato e che “molte si ingessano nelle loro trasmissioni perché è diventato un must”.

Mara Venier ha immediatamente risposto a Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti dandogli prima dei “poveracci” su Instagram e successivamente ribadendo in diretta tv che se Domenica In va bene non è certo per merito del suo gesso.

Tiberio Timperi risponde a Mara Venier, ma non le chiede scusa

Insomma, Mara Venier si è sentita offesa da quello scambio di battute eppure Tiberio Timperi rispondendo su Instagram alla polemica non ha chiesto scusa alla conduttrice.

“Spiace che ironia, affetto e familiarità vengano scambiate per un insulto. Un bacione“

Ecco il suo post su Instagram: